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Москва

Московское метро в рождественскую ночь будет работать на час дольше

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в рождественскую ночь с 6 на 7 января будет работать на час дольше обычного до 02:00, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта города.

"Кроме метро и МЦК до 02:00 продлевается работа пригородных электричек. До 03:00 продлится работа 165 наиболее популярных маршрутов наземного транспорта. Также пассажирам будут доступны 13 традиционных маршрутов наземного транспорта", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, более подробная информация о работе наземного транспорта размещена на остановочных павильонах, а также на Едином транспортном портале (transport.mos.ru).

"Конечно, Рождественское богослужение в больших столичных храмах может идти практически всю ночь. Однако большинство горожан и туристов полностью праздничную службу обычно не стоит, поэтому городской транспорт работает до 2-3 часов ночи. Этого вполне достаточно, чтобы успеть добраться домой. Напомню, что во время праздников усилена безопасность - прошу москвичей и гостей Москвы с пониманием относиться к этим вынужденным мерам", - приводит слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова его пресс-служба.

Там напомнили, что в связи с подключением к действующей инфраструктуре метрополитена новой Некрасовской (Кожуховской) линии до начала работы метро 05:30 9 января закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". До этого же времени закрыт восточный участок Арбатско-Покровской линии. При этом участок от "Курской" до "Партизанской" вновь откроется для пассажиров в воскресенье утром, остальные станции до "Щелковской" - утром 9 января.

На время закрытия станций к ним курсируют бесплатные компенсационные автобусные маршруты.

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Теги: Москва, Рождество
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