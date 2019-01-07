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Москва

Шесть человек спасены из пожара на севере Москвы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пожарные спасли шесть человек с этажа дома на севере Москвы, где горела квартира, сообщает ГУ МЧС по Москве.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с пятого этажа были спасены шесть человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении на сайте управления.

Спасенных людей осматривают врачи.

Уточняется, что в доме по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 34, корпус 1 горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составляла 10 кв. м.

На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не было.

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Теги: Москва, Россия

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