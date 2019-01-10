Лесные пожары начались в Приморье из-за малоснежной зимы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Малоснежная зима стала причиной раннего начала лесных пожаров в Приморском крае, сообщила в четверг администрация региона.

"С начала года произошло пять лесных пожаров. За прошедшие сутки потушены лесные пожары в Ольгинском и Лазовском районах", - говорится в сообщении.

По данным космического мониторинга информационной системы Рослесхоза, на территории Приморья выявлены 27 тепловых аномалий.

По данным Примгидромета, дефицит осадков, наблюдавшийся в крае в декабре, бывает раз в пять-семь лет. В частности, в конце декабря высота снежного покрова в северных районах края (бассейн рек Бикин, Большая Уссурка) составляла 30-50% нормы, в центральных - 20% от нормы. В южных, западных и восточных районах устойчивый снежный покров отсутствует.

В ближайшие дни снегопад в Приморье не прогнозируется.