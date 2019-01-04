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Жертвами пожара в Башкирии стали четыре человека

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Жилой дом сгорел в Баймаке (Башкирия) в ночь на пятницу, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По данным пресс-службы информация в доме по улице Фрунзе поступила к спасателям в 00:48 по местному времени.

"По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого бревенчатого дома. На тушение подано три ствола РСК-50. В 01:06 местного времени открытое горение ликвидировано на площади 25 кв м. В 02:16 пожар потушен полностью. В ходе разбора места пожара обнаружены тела четырех погибших, из них три женщины и один мужчина", - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 26 человек, от МЧС России пять единиц техники и 13 человек личного состава, также на место выехали сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи, администрация района.

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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