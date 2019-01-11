Прощание с последним главой Верховного Совета СССР пройдет в Москве в субботу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прощание с последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым состоится 12 января в Москве, похоронен он будет на Троекуровском кладбище столицы.

Согласно информации на сайте Госдумы, прощание с Лукьяновым состоится 12 января в 11:00 в Ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25.

На официальном сайте КПРФ говорится, что похороны Лукьянова пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.

Лукьянов - советский и российский политический деятель. Он был председателем Верховного Совета СССР в 1990-1991 годах, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС в 1988-1990 годах, а также депутатом Государственной Думы I-III созывов. В I созыве Лукьянов был членом комитета Госдумы по законодательству и судебно-правовой реформе, во II созыве возглавил этот комитет, а в третьем созыве Госдумы стал председателем комитета палаты по государственному строительству.

Лукьянов скончался 9 января 2019 года на 89-м году жизни.