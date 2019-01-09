Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Скончался последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.

"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - сообщил в своем твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. С марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этой должности Михаила Горбачева. Позднее был депутатом Госдумы РФ от Смоленской области.