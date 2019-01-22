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Собянин отправил на допэкспертизу проект реконструкции дома Булошникова в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице в центре Москвы будет отправлен на дополнительную экспертизу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова были жаркими. Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций - это просто новодел на месте бывшего купеческого дома. Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать", - написал Собянин на своем личном сайте во вторник.

По его словам, ряд граждан считают, что увеличение максимальной высоты здания до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, другие же говорят, что на Большой Никитской уже сегодня достаточно зданий выше этой отметки.

"Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение", - подчеркнул мэр Москвы.

На прошлой неделе активисты движения "Архнадзор" пикетировали офис компании-застройщика, планирующей надстройку исторического дома Булошникова. По словам координатора движения "Архнадзор" Рустама Рахматуллина, градозащитники выступают против многоэтажного строительства со сносом либо надстройки дома Булошникова.

В интернете была создана петиция, адресованная Собянину, которая в данный момент собрала почти 20 тысяч подписей.

Особняк на Большой Никитской возведен в 1830 году купцом Булошниковым. Первоначально это был двухэтажный ампирный дом безордерной архитектуры, со скругленным углом по переулку, складскими подвалами, лавками в первом этаже и деревянными галереями во дворе. В 1886 году дом был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. В старой части дома растесаны витрины.

С тех пор внешний вид здания остается почти неизменным. В конце 1990-х годов выполнен капитальный ремонт с заменой перекрытий и инженерных систем.

СМИ сообщали, что здание собираются снести и построить на его месте элитный девятиэтажный жилой дом. Однако в Москомстройинвесте заверили, что о сносе речи не идет. Делались предположения о том, что трехэтажный особняк могут надстроить.

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