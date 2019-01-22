Сотрудника полиции по району Зюзино заподозрили в махинациях с квартирами

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Столичная полиция проводит проверку по факту причастности одного из своих сотрудников к мошенничеству с объектами недвижимости.

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов сообщил во вторник, что информация о причастности полицейского к противоправным действиям была получена сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве от граждан, занимавшихся мошенничеством с объектами недвижимости.

В настоящее время назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам и привлечении к ответственности его руководителей, добавили в главке.

17 января представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщала о проведении обысков у полицейских, задержанных по подозрению в мошенничестве с квартирами москвичей.

"В рамках расследования уголовного дела о квартирных мошенничествах на территории столицы следователи главного следственного управления СК по Москве проводят обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО", - сказала тогда Иванова "Интерфаксу".

По ее словам, следственные действия проводились совместно с сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области и управления собственной безопасности столичного главка полиции.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" подтверждали информацию о проведении следственных действий в отношении нескольких сотрудников полиции.

Между тем, накануне осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что в столичном ОВД "Коньково" начались масштабные проверки после задержания ряда полицейских по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. "В рамках возбужденного уголовного дела проводятся проверки не только рядовых сотрудников ОВД, но и их руководителей", - сказал собеседник агентства.

Пресненский суд Москвы в пятницу, 18 января, арестовал до 17 февраля участкового Отдела МВД России по району Коньково Ярослава Сухова, подозреваемого в мошенничестве с квартирами. Как считает следствие, Сухов совместно с несколькими другими сотрудниками московской полиции причастен к махинациям с квартирами, которые совершались на протяжении десяти лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили о проведении "служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам".