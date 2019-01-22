Двум московским полицейским вменили хищение пяти квартир у москвичей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Шесть фигурантов, включая двух столичных полицейских, проходят по уголовному делу об изъятии пяти квартир москвичей мошенническим путем, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В настоящее время по подозрению в совершении квартирных мошенничеств задержаны двое сотрудников полиции. По месту их службы проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для следствия", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что в отношении одного из них по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос об аресте второго полицейского.

"Троим ранее задержанным соучастникам (двоим мужчинам и одной женщине) следователи предъявили обвинения в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), они арестованы", - сказала Иванова. По ее словам, еще одному из подельников удалось скрыться, он объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, в 2014-2015 годах соучастники обманным путем завладели пятью московскими квартирами.

Ранее Иванова сообщила о задержании двух сотрудников отделов МВД по районам Коньково и Зюзино по подозрению к противоправной деятельности указанной преступной группы.