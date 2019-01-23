Пассажиры московских автобусов будут сами открывать двери

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На столичных маршрутах в автобусах последних моделей и в электробусах пассажиры сами будут открывать двери на остановках нажатием кнопки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в среду.

"Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей", - сказал собеседник агентства.

Подобная система открытия дверей в настоящее время применяется в новых трамваях "Витязь".

В пресс-службе отметили, что кнопки открытия дверей в автобусах и электробусах действуют как внутри салона, так и с улицы.

Отмечается, что подобная система позволит сохранить тепло в салоне транспорта зимой и прохладу летом при работающем кондиционере.