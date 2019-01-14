Число электробусных маршрутов в Москве выросло до пяти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Еще на один маршрут наземного городского транспорта в Москве вышли электробусы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в понедельник.

Электробусы вышли на маршрут №83, который связывает восточные районы Москвы со станциями нескольких линий метрополитена и Московского центрального кольца.

"Шесть электробусов вышли на маршрут №83 - он стал пятым по счету, где курсирует транспорт нового поколения. Каждый день в городе работают более 40 автобусов на электрической тяге. С начала работы они перевезли свыше 930 тысяч пассажиров", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые электробусы вышли на регулярный маршрут №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева в сентябре прошлого года, в декабре - на маршруты №80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, №76 от Холмогорской улицы до метро "ВДНХ". В начале этого года электротранспорт начал работать на маршруте от Ясного проезда до Осташковской улицы.

Автобусы на электрической тяге в столицу поставляют российские производители КАМАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.