Москва

Экс-замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве

Он подозревается в мошенничестве

Экс-замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве
Экс-замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко задержан в столице по подозрению в мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Кравченко задержан. Он подозревается в мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что Кравченко задержан 23 января на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Кроме него задержаны еще двое, в том числе Оксана Гринкевич, жена бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича", - сообщает РБК.

По данным РБК, утром 23 января ФСБ и сотрудники ГУ МВД по Москве провели обыски в квартире Кравченко, а также по еще шести адресам сотрудников отдела кадров НП "Совет рынка", где Кравченко работал в 2012-2013 годах, указывает один из источников. Обыск прошел и у Оксаны Гринкевич, говорит ее знакомый. Кравченко, Гринкевич и сотрудники "Совета рынка" были доставлены на допрос в главное следственное управление.

Источники РБК сообщили, что уголовное дело, по которому задержан Кравченко, в прошлом году было выделено из другого - дела, возбужденного в феврале 2017 года в отношении экс-главы НП "Совет рынка" Дмитрия Пономарева и Оксаны Гринкевич.

Кравченко занимал пост замминистра энергетики с 2013 года, курировал вопросы развития электроэнергетики. В 2012-2013 годах был председателем правления НП "Совет рынка". В ноябре 2018 года он покинул пост по собственному желанию.

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Теги: Вячеслав Кравченко

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