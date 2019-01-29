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Москва

В Думе указали на последствия ограничения передвижения неэкологичных машин в Москве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Предложение запретить въезд в некоторые районы Москвы автомобилям с низким экологическим классом ударит по бедным слоям населения и в конечном итоге закончится полным запретом въезда в Москву таких транспортных средств, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"Это (запрет) ударит по самым бедным, и люди, чье материальное положение не столь блестяще, будут ущемлены. Эти меры ещё больше усилит социальные проблемы", - сказал Лысаков во вторник "Интерфаксу".

"Начнётся это все с центра, а закончится окраинами города Москвы. Идея крайне опасная, она закончится полным запретом въезда этого транспорта в Москву", - полагает Лысаков.

Он напомнил, что в настоящее время "практически половина автопарка - машины старше 10 лет, это ЕВРО-3 и ниже". "Меня смущает, что людям будут поставлены препоны для пользования собственными транспортными средствами, купить новый автомобиль у этой категории населения нет никакой возможности. Их будут принуждать отказаться от транспортных средств вообще", - сказал депутат.

По его мнению, администрировать въезд в районы с ограничением экологического класса автомобиля будет сложно, и это потребует огромных денег для создания сети камер наблюдения и программного обеспечения, специальной базы данных, а подавляющее большинство машин не имеет отметок об экологическом классе.

"Начинать государству нужно с себя - с муниципального автотранспорта, который зачастую не соответствует никаким экологическим нормам", - полагает Лысаков.

Во вторник стало известно, что правительство столицы выступило за ужесточение мер в отношении низкоэкологичного автомобильного транспорта, въезжающего в город, и поддержало соответствующую инициативу Совета при президенте РФ по правам человека.

"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве", - говорится в письме мэра столицы Сергея Собянина в СПЧ, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Собянин уточнил, что ответственным за проработку вопроса ограничения въезда в Москву транспорта низких экологических классов назначен заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

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