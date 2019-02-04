Коломенскую улицу в Москве перекроют более чем на два месяца для строительства метро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - С 5 февраля и до 31 мая 2021 года для строительства новой станции метро закрывают для движения транспорта участок Коломенской улицы в районе Нагатинский затон на юге столицы, сообщает Центр организации дорожного движения в понедельник.

Уточняется, что со вторника будет перекрыт участок Коломенской улицы от улицы Новинки до Затонной улицы, а также Кленовый бульвар в районе пересечения с Коломенской улицей.

В районе Нагатинский затон будет построено две станции Большой кольцевой линии подземки - "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон".