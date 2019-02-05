Следователи в Москве стали реже просить об аресте задержанных

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Москва

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Московские судьи констатируют снижение количества ходатайств о заключении под стражу фигурантов уголовных дел.

"Количество рассмотренных в 2018 году судьями районных судов ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 11,8% по сравнению с прошлым годом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Так, в прошлом году было рассмотрено 10 459 заявлений следователей, 9 544 из которых были удовлетворены.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили незначительное снижение количества лиц, помещенных под домашний арест с 892 до 884 лиц.

Также, в Мосгорсуде отметили снижение почти на две тысячи человек количества осужденных лиц.

"Районными судами в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось количество осужденных лиц уменьшилось с 20 129 до 18 548", - резюмировали в Мосгорсуде.

Теги: Москва

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