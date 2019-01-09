Российских бизнесменов стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В России меньше стали арестовывать бизнесменов, в то же время выросло число предпринимателей, взятых под домашний арест, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"По мере пресечения сегодня стало меньше предпринимателей, которые находятся в СИЗО по экономическим статьям и ст.159 (мошенничество), но выросло количество предпринимателей, которые содержатся под домашним арестом", - сказал Титов, выступая в среду на видеоканале "Эфир" Генпрокуратуры РФ.

Он отметил при этом, что "количество выросшее чуть больше, чем количество снизившееся по арестам".

"Конечно, качество жизни для предпринимателей в этих условиях немножко лучше. Тем более что во многих случаях вина их так и не будет доказана - до суда доходит, согласно статистике, приведенной президентом, порядка 20% в год из числа возбужденных уголовных дел", - сказал Титов.

По его данным, порядка четверти всех обращений к бизнес-омбудсмену относятся к теме уголовных дел. За все это время в институт поступило подобных обращений 1943, а в 2018 году - более 400.