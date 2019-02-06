Звенигород и Одинцовский район официально стали одним городским округом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Закон о преобразовании Одинцовского района и Звенигорода в Одинцовский городской округ в среду вступил в силу, сообщает сайт главного управления территориальной политики Московской области.

"Такое преобразование приведет к большой экономии денежных средств, что требуют от нас жители", - приводит сайт слова главы ведомства Марии Нагорной.

Она добавила, что реформа в области продолжится. Сейчас в Подмосковье 65 муниципальных образований, из них семь - муниципальные районы. Это Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Пушкинский, Раменский и Сергиево-Посадский районы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям Подмосковья на канале "360" отмечал, что административная реформа по объединению муниципалитетов в городские округа позволила сэкономить региону 3,5 млрд руб. в год.

Как сообщалось, в Одинцовский округ войдут территории поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское, Барвихинское и Звенигород.