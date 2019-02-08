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Москва

В рамках реновации в этом году переселят 12 тысяч москвичей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В течение этого года по программе реновации новые квартиры планируется предоставить 12 тыс. горожан, заявил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации развернулась, мы создали значительный задел, в прошлом году в новое жилье переехало около 10,5 тыс. москвичей, в этом году мы планируем переселить еще около 12 тыс. горожан", - сказал он.

Хусунллин отметил, что в дальнейшем ежегодно объемы переселения в новые квартиры будут нарастать.

"Уже сегодня подобрано 308 стартовых площадок с градостроительным потенциалом 4,8 млн кв.м жилья. Работа по подбору площадок продолжается", - отметил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса пояснил, что также в настоящее время ведется активный подбор площадок для переселения домов, попавших в реновацию на территории Центрального округа.

Он напомнил, что всего около 300 домов, попавших в программу реновации, "не будут снесены, а будут восстановлены".

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 171 дом.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в &quot;дом&quot; образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через &quot;балконы&quot; квартир.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Теги: Москва

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