В рамках реновации в этом году переселят 12 тысяч москвичей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В течение этого года по программе реновации новые квартиры планируется предоставить 12 тыс. горожан, заявил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации развернулась, мы создали значительный задел, в прошлом году в новое жилье переехало около 10,5 тыс. москвичей, в этом году мы планируем переселить еще около 12 тыс. горожан", - сказал он.

Хусунллин отметил, что в дальнейшем ежегодно объемы переселения в новые квартиры будут нарастать.

"Уже сегодня подобрано 308 стартовых площадок с градостроительным потенциалом 4,8 млн кв.м жилья. Работа по подбору площадок продолжается", - отметил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса пояснил, что также в настоящее время ведется активный подбор площадок для переселения домов, попавших в реновацию на территории Центрального округа.

Он напомнил, что всего около 300 домов, попавших в программу реновации, "не будут снесены, а будут восстановлены".

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 171 дом.