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Москва

Полицейские в Шереметьево сняли с рейса в Анталью трех дебоширов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Трое дебоширов сняты с рейса из "Шереметьево" в Анталью, в их отношении составлены административные протоколы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В полицию аэропорта "Шереметьево" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетавшего в Анталью. Сев в самолет, трое пассажиров стали употреблять алкогольные напитки. Командир борта отказался вылетать из-за их поведения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, нарушители были сняты с борта и доставлены в транспортную полицию.

В отношении задержанных составлены административные материалы по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ (распитие алкогольной продукции в общественном месте).

Теги: Россия, Москва

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Полицейские в Шереметьево сняли с рейса в Анталью трех дебоширов

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