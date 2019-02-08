Пассажир умер во время авиарейса Москва - Сочи

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожилой мужчина скончался во время перелета из Москвы в Сочи, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"Авиадиспетчеры обратились в скорую помощь после того, как с ними на связь вышел командир лайнера, выполнявшего рейс из "Внуково" в Сочи. Одному из пассажиров, 62-летнему мужчине, стало плохо с сердцем, и в полете он, потеряв сознание, перестал реагировать на раздражители", - сказал источник.

В аэропорт была направлена реанимационная бригада.

"Медики прибыли непосредственно к трапу самолета и поднялись на борт, однако спасти мужчину им не удалось", - сказал источник.

Предварительно, перед полетом мужчина перенес несколько операций на сердце.