В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"14 февраля в 20 часов 33 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2, где происходило загорание автомобиля на парковке на -1 этаже. В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями с парковки были выведены 540 человек", - сказали в пресс-службе.

По этому адресу располагается ТРЦ "Город".

По данным МЧС, пострадавших нет, в настоящий момент пожар ликвидирован.