Поезд в Москве насмерть сбил двух мужчин

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин под колесами поезда на Московской железной дороге (МЖД), сообщила в субботу представитель столичного следственного управления на транспорте Лариса Марковец.

"Следствием установлено, что 15 февраля 2019 года в 23 часа на 23 км 10 пикета перегона Бирюлево-Товарная - Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги неустановленным поездом травмированы двое мужчин: 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Республики Казахстан. В результате столкновения с поездом мужчины получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте", - говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Мужчины переходили железнодорожные пути в неустановленном месте в нарушение правил безопасности, отметила Марковец.