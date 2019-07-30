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Двое детей погибли в Подмосковье под колесами электрички

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Поезд сбил насмерть двоих детей в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"На железнодорожной станции в городском округе Шатура электричка сбила двоих детей. Оба ребенка скончались", - сказали в пресс-службе главка.

По данным МВД, дети перебегали пути перед приближающимся составом.

"В настоящее время транспортная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Подмосковье

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