Двое детей погибли в Подмосковье под колесами электрички

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Поезд сбил насмерть двоих детей в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"На железнодорожной станции в городском округе Шатура электричка сбила двоих детей. Оба ребенка скончались", - сказали в пресс-службе главка.

По данным МВД, дети перебегали пути перед приближающимся составом.

"В настоящее время транспортная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.