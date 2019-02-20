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Москва

В Москве появятся спасатели быстрого реагирования на мотоциклах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мобильные группы быстрого реагирования на специальных мотоциклах заступят на дежурство в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Вводятся в постоянную эксплуатацию мотоподразделения в составе 22 экипажей, которые будут работать в круглосуточном режиме по территории города, прибывать для оказания помощи в труднодоступные места, с электрифицированным тяжелым инструментом. Это, по сути дела, новинка в масштабах всей нашей страны", - сказал Бирюков в среду журналистам.

По его словам, пожарно-спасательный корпус получает и другие новые образцы техники. "Достаточно привести пример ввода в эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, которые могут нести небольшое снаряжение в помощь тем, кто попал в беду на воде", - отметил заммэра.

Теги: Москва
Москва
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