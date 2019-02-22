В России

Командующий ВДВ РФ сообщил о создании новых подразделений с беспилотниками

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Во всех дивизиях и бригадах Воздушно-десантных войск России создадут подразделения беспилотных летательных аппаратов, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"На сегодняшний день в составе дивизий и бригад сформировано шесть рот и два взвода беспилотной авиации. До конца 2019 года во всех соединениях Воздушно-десантных войск будут сформированы подразделения беспилотных летательных аппаратов", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Таким образом, подразделения, оснащенные беспилотниками, появятся во всех соединениях ВДВ - пяти дивизиях, четырех десантно-штурмовых бригадах и артиллерийской бригаде.

"В настоящее время беспилотные летательные аппараты рассматриваются уже не как "летающий телевизор", а превращаются в многофункциональные средства, способные решать широкий круг задач. Помимо воздушной разведки, уже сегодня с помощью беспилотников можно выполнять задачи радиоэлектронной борьбы, увеличивать дальность связи наземных радиостанций, корректировать огонь артиллерии, удары авиации в любых климатических условиях, как днем, так и ночью", - сказал генерал.

Теги: ВДВ, БПЛА

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