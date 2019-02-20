После смерти прохожего у Центрального Телеграфа в Москве завели дело об убийстве по неосторожности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дело о непредумышленном убийстве возбуждено по факту смерти молодого человека, погибшего в результате драки с охранником Центрального телеграфа в центре Москвы, сообщили в среду в столичном главке Следственного комитета.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным медиков, смерть молодого человека наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Ранее она сообщала, что утром 17 февраля на охраняемой территории по улице Тверской между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю.

Во время драки 22-летний прохожий умер.

Информированный источник сообщал ранее "Интерфаксу", что погибшим оказался приезжий из Орловской области, его оппонент является охранником здания Центрального телеграфа.