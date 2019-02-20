Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"В РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
Москва

После смерти прохожего у Центрального Телеграфа в Москве завели дело об убийстве по неосторожности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дело о непредумышленном убийстве возбуждено по факту смерти молодого человека, погибшего в результате драки с охранником Центрального телеграфа в центре Москвы, сообщили в среду в столичном главке Следственного комитета.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным медиков, смерть молодого человека наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Ранее она сообщала, что утром 17 февраля на охраняемой территории по улице Тверской между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю.

Во время драки 22-летний прохожий умер.

Информированный источник сообщал ранее "Интерфаксу", что погибшим оказался приезжий из Орловской области, его оппонент является охранником здания Центрального телеграфа.

Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Следствие попросит арестовать мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове"Следствие попросит арестовать мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове"
Заведено дело о покушении на убийство; на месте, где нашли мальчика, обнаружен мешок и скотчПодробнее
 Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человекЧисло эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек
Волна звонков о минировании пока не прекращаетсяПодробнее
 Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в МосквеСиноптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве
Жителей столицы предупредили о похолодании до минус 15 градусов в ночь на 19 и 23 февраляПодробнее
 На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчинаНа проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина
По данным источника "Интерфакса", между ним и охранником произошла дракаПодробнее
После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"Подробнее
 Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке МосквыСледы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы
Более 10 человек будут доставлены в полициюПодробнее
 За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"В РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"ЭкономикаПутин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Xiaomi представила новый флагманский смартфонПомимо мощного Mi9, китайская компания показала также его "облегченную версию" Mi9 SE Подробнее

Почти две трети россиян заявили, что одобряют деятельность Путина

Болгарин Анев выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Лучшим из россиян с пятым временем стал Матвей Елисеев Подробнее

В НАТО усмотрели в послании Путина неприемлемые угрозы

После смерти прохожего у Центрального Телеграфа в Москве завели дело об убийстве по неосторожности

В центре Бреста нашли останки более 600 узников гетто

В Госдуме предложили распространить ипотечные каникулы на обманутых дольщиков

Серьезный пожар возник на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA

Новый адвокат экс-главы Nissan заявил, что Гон стал жертвой сговора в компании

Латвия проведет "капремонт" финсектора на фоне скандалов с отмыванием денег в Danske и Swedbank

Российская теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Пожизненный срок получил житель Омской области за убийство трех односельчан

Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году

Берлин проверит сообщения о выплате назначенных Гитлером пенсий в Бельгии

Новый национальный парк "Зигальга" появится в Челябинской области

Путин наградил главу ФИФА Орденом Дружбы

ЦБ РФ в январе закупил около 6 тонн золота

Грефа удивил и обрадовал радикализм Путина в вопросе "регуляторной гильотины"

Московскому коммунальщику предъявили обвинение в гибели мужчины из-за упавшего льда

Рост ВВП РФ в январе замедлился до 0,7%

Ребенок утонул во время тренировки в бассейне в Пермском крае

Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Израиль представил новейшую авиационную сверхзвуковую бетонобойную ракету

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеОснователю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четверг Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');