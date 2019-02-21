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Москва

Интервалы между поездами временно увеличились на Кольцевой линии метро в Москве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Поезда, следующие против часовой стрелки на Кольцевой линии московского метро, идут с интервалами 3-4 минуты, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Увеличенные интервалы связаны с ротацией поездов после утреннего часа пик", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили факт незначительного увеличения времени поездки против часовой стрелки по Кольцевой линии по техническим причинам.

В администрации метро обещают, что движение скоро войдет в график.

Теги: Москва, Московский метрополитен

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