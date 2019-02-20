МЦК установило новый суточный рекорд пассажиропотока 19 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В течение 19 февраля Московское центральное кольцо перевезло 519 тыс. пассажиров, что стало рекордном для этой транспортной магистрали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в среду.

"МЦК в минувший вторник воспользовались рекордные 519 тыс. пассажиров. Прежние максимальные суточные показатели перевозок зафиксированы 18 февраля, когда кольцо перевезло 508 тыс. пассажиров, и 7 ноября 2018 года - 501 тыс.", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время закрыты пять станций участка Сокольнической линии метрополитена между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", в связи с чем пассажирам станции метро "Бульвар Рокоссовского" рекомендуется пользоваться одноименной станцией МЦК, а пассажирам "Черкизовской" - по возможности воспользоваться станцией МЦК "Локомотив".