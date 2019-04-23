Для злостных нарушителей ПДД предложили отменить скидки на оплату штрафов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предлагает отменить скидки при досрочной оплате штрафов для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения (ПДД).

"Есть те, кто системно нарушает правила дорожного движения, при этом они пользуются скидками, досрочно оплачивают штрафы. Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права - оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота",- сказал Максим Ликсутов на конференции "Безопасная дорога" во вторник.

По его мнению, необходима ежегодная индексация административных штрафов за нарушение ПДД.

"На мой взгляд, должно быть повышение административных штрафов, возможность ежегодной индексации штрафов, неважно какие проценты... Я считаю, что эта работа должна быть организованной и постоянной ",- сказал Ликсутов.

По нынешним правилам при досрочной оплате штрафов ГИБДД на них действует скидка в 50%.