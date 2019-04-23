Движение поездов на синей ветке метро Москвы прерывалось из-за падения пассажира

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник вечером в связи с падением пассажира под поезд на восточном участке Арбатской-Покровской линии Московского метрополитена прерывалось движение.

"Из-за инцидента с пассажиром не было движения поездов на Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до "Партизанской". В настоящее время движение уже восстановлено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

По словам собеседник агентства, из-за инцидента поезда в обратном направлении ходили с увеличенными интервалами.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пассажира не сообщается.