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Грунт просел на обочине Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Проседание грунта произошло во вторник на обочине проезжей части в районе дома 3 на Рязанском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.

"В результате проседания оказалась повреждена передняя стойка колес грузовика", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что городские службы оперативно прибыли на место, проводятся ремонтные работы.

Москва

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