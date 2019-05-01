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Путин освободил от должности начальника ГИБДД по Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Виктора Коваленко от должности начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления министерства внутренних дел РФ по Москве.

Также президент освободил от должности министра внутренних дел Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Каву, сообщил официальный интернет-портал правовой информации

Кроме того, от должности освобождены: генерал-майор Владислава Гадеев - заместитель директора департамента гражданской защиты МЧС; генерал-лейтенант внутренней службы Александр Каледкин - заместитель директора государственной фельдъегерской службы Российской Федерации; генерал-майор Андрей Лутошкин - директор департамента гражданской защиты МЧС.

Кроме того, освобождены от должности: генерал-майор внутренней службы Николай Роговой - заместитель начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; полковник юстиции Олег Тараненко - первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области; генерал-майор юстиции Андрей Тимофеев - заместитель руководителя главного организационно-инспекторского управления СКР -руководитель информационно-методического управления.

Москва ГИБДД

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