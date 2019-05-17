СК начал проверку сообщений СМИ о ребенке, оставленном в московской поликлинике

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку информации СМИ об оставленном ребенке в одной из поликлиник Москвы.

"Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней. Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы. По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ребенок направлен в медицинское учреждение до выяснения всех обстоятельств, добавила Иванова.

"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются родственники девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подытожила Иванова.