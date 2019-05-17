Уголовное дело завели на женщину, бросившую ребенка в московской поликлинике

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после того, как малолетнюю девочку оставили одну в московской поликлинике, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, дело расследуется по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

По данным следствия, накануне неизвестная женщина, лицо которой было скрыто медицинской маской, оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и скрылась.

"Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы. Девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Иванова.

По ее словам, полиция ищет оставившую ребенка женщину, устанавливает возможных родственников.