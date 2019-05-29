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В Кускове отреставрируют летнюю резиденцию Шереметевых

Начальная стоимость контракта на эти работы - 132 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве в усадьбе Кусково отреставрируют фасады летней резиденции графов Шереметевых. Как сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике, объявлен конкурс на эти работы, начальная стоимость контракта - 132 млн рублей.

Реставраторы приведут в порядок колонны с белокаменными декоративными элементами отделки и оригинальные балясины и проведут кровельные работы. Также будут отреставрированы сфинксы у главного входа во дворец, мраморные скульптуры конца XVII - начала XVIII веков в парке усадьбы, лестницы и пандусы, которые ведут в здание.

Реставрацию должны закончить до 25 августа.

Заявки на конкурс принимают до 3 июня.

Летняя резиденция Шереметевых - двухэтажное здание XVIII века постройки, является памятником архитектуры.

В усадьбе Кусково Шереметевы проводили приемы, которые посещала Екатерина II, а также европейские короли и аристократы.

Москва Кусково Шереметевы Екатерина II

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