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Московским кафе рекомендовали свернуть летние веранды из-за грозы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия в Москве представляют угрозу для летних кафе, заявили в пресс-службе департамента торговли и услуг города в четверг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, предупреждением МЧС о том, что в Москве 30 мая ожидается дождь, гроза и сильный ветер до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Власти рекомендуют рестораторам также укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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