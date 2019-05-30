В некоторых районах Москвы за полдня выпала половина месячной нормы осадков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, грозовой фронт, накрывший Москву во второй половине четверга, местами принес с собой до 20-25 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Больше всего осадков выпало на западе, в центре (до 20 мм) и юго-западе (до 25 мм) Москвы", - сказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 миллиметр.

По данным источника, в районе МГУ за несколько часов выпало до 12 мм осадков, а на ВДНХ, где расположена базовая московская метеостанция, прирост осадков составил всего один миллиметр.

Источник агентства, анализируя ситуацию, связанную с сильными ливнями в городе, заявил, что системам жизнеобеспечения не был причинен никакой ущерб.

"Было зафиксировано всего несколько случаев скопления воды, которые были ликвидированы. Пострадавших от ливня и грозы, по предварительным данным, нет", - пояснил собеседник агентства.

Однако очевидцы сообщили в сетях, что ливень затопил тоннель, связывающий в Подмосковье Балашиху и Железнодорожный.

Кроме того, ливень подтопил рынок "Садовод" на МКАД, ролик опубликован одним из москвичей.

В Москве и Подмосковье из-за усиления ветра и грозы в течение более чем 30 часов действует "желтый" уровень погодной опасности.