На ВДНХ загорелся цокольный этаж павильона "Рыболовство"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ в Москве, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

Как сказал собеседник агентства, на цокольном этаже павильона происходит возгорание складируемых материалов, площадь пожара уточняется.

По его словам, сведений о пострадавших в экстренные службы города не поступало.

Источник добавил, что здание находится на реконструкции, рабочие покинули помещение.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что пожарные выехали к месту возможного возгорания павильона на ВДНХ, информация о задымлении проверяется.