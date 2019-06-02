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Спасатели потушили пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший на цокольном этаже павильона "Рыболовство" на ВДНХ, ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС России в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на площади 20 кв. метров ликвидировано возгорание стройматериалов.

Спасатели отметили, что в результате пожара пострадавших нет.

О возгорании складируемых материалов на цокольном этаже павильона "Рыболовство" ранее агентству сообщил осведомленный источник. Как он добавил, здание находится на реконструкции, рабочие покинули помещение.

Москва ВДНХ Рыболовство МЧС

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