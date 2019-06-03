Поиск

Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама

Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ограничения движения будут введены на московских улицах 4 июня в связи с религиозным праздником Ураза-Байрам, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

"С полуночи до 11:00 вторника перекрываются ул. Дурова, ул. Щепкина (от Самарской ул. до Садового кольца), Мещанская ул., ул. Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), Капельский переулок (от Проспекта мира до ул. Гиляровского) и Выползов переулок в районе д.7", - говорится в сообщении.

С 4:00 до 11:00 закрываются для движения улица Большая Татарская, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Клементовский и Озерковский переулки.

Кроме того, с 6:00 до 8:00 полностью перекрываются улица Кадырова и Проектируемый проезд №6417.

Также с 4:00 до 11:00 ограничивается движение по одной из трех полос ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадной, уточняет ЦОДД.

Москва

Новости по теме

Новости

К расследованию убийства бывшего спецназовца подключился центральный аппарат СК

В Подмосковье установили участников массовой драки, где погиб бывший спецназовец

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве с автовокзала "Северные ворота" запустили первые рейсы

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Спасатели потушили пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ

В Москву вернется 30-градусная жара

В Москву вернется 30-градусная жара

На ВДНХ загорелся цокольный этаж павильона "Рыболовство"

В аэропорту Шереметьево сообщили о задержке при выдаче багажа

В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');