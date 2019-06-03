Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама

Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ограничения движения будут введены на московских улицах 4 июня в связи с религиозным праздником Ураза-Байрам, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

"С полуночи до 11:00 вторника перекрываются ул. Дурова, ул. Щепкина (от Самарской ул. до Садового кольца), Мещанская ул., ул. Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), Капельский переулок (от Проспекта мира до ул. Гиляровского) и Выползов переулок в районе д.7", - говорится в сообщении.

С 4:00 до 11:00 закрываются для движения улица Большая Татарская, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Клементовский и Озерковский переулки.

Кроме того, с 6:00 до 8:00 полностью перекрываются улица Кадырова и Проектируемый проезд №6417.

Также с 4:00 до 11:00 ограничивается движение по одной из трех полос ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадной, уточняет ЦОДД.