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Канатная дорога в Москве закрылась на плановое техобслуживание

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Канатная дорога на Воробьевых горах до 8 июня не будет принимать пассажиров, так как закроется на плановое техобслуживание, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты проведут работы по предупреждению отказов, повреждений и повышенного износа деталей.

"С 8 июня канатная дорога на Воробьевых горах будет доступна для посетителей в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Московская канатная дорога открылась 27 ноября 2018 года. На следующий день в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.

Канатная дорога уже закрывалась для посетителей 3-6 декабря 2018 года в связи с плановым ежегодным освидетельствованием Ростехнадзором.

Москва

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