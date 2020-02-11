Оборудование для канатной дороги над Химкинским водохранилищем выпустят в Москве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Производство оборудования для канатной дороге, которую построят над Химкинским водохранилищем на севере Москвы, будет локализовано в Технополисе "Москва" в Печатниках. Такое соглашение мэрия столицы заключила со швейцарской Bartholet Maschinenbau AG.

В Москве будет построено предприятие полного производственного цикла со стандартами и инновационными технологиями из Швейцарии, заявил в ходе подписания контракта заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, завод начнут строить в апреле, он должен заработать в сентябре 2019 года.

Строить его будет консорциум, в который входит компания "Московские канатные дороги" и швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Предприятие займет территорию площадью 4000 кв. м. Иностранный инвестор сможет пользоваться пониженными налоговыми ставками, снизив общую налоговую нагрузку до 47%.

Президент швейцарской компании Роланд Бартолет заявил, что за пять лет инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. По его словам, на предприятии будет 70 рабочих мест со средней зарплатой в 90 000 рублей в месяц.

Проект новой канатной дороги был представлен в апреле 2019 года. Предполагается, что дорога длиной 2,3 километра соединит два берега Химкинского водохранилища и станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская". После запуска она перейдет в собственность городу.

Пока единственная в городе канатная дорога соединят смотровую площадку у МГУ на Воробьевых горах со спорткомплексом "Лужники". Она работает с ноября 2018 года.

Городские власти обдумывают строительство всего десяти канатных дорог общей стоимостью в 18 млрд рублей и вписать их в транспортную систему столицы.