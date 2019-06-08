Муратов и Венедиктов решили поручиться за журналиста Голунова

Председатель редакционного совета "Новой газеты" и главред "Эха Москвы" поедут в полицию, чтобы передать поручительства

Дмитрий Муратов (на переднем плане) и Алексей Венедиктов у Никулинского суда в Москве Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов готовы поручиться за корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

"Мы готовы поручиться за Ивана и надеемся, что суд учтет это. Иван не представляет опасности для общества, он представляет опасность только для коррупционеров", - сказал Муратов журналистам у Никулинского суда Москвы, где, как ожидается, в субботу будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Голунова.

По его словам, вместе с Алексеем Венедиктовым они хотели передать свои поручительства через канцелярию суда, но она оказалась закрыта. "Сейчас мы поедем в полицию, где находится Голунов, чтобы передать поручительства хотя бы адвокатам", - сказал, в свою очередь, Венедиктов.

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