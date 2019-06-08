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Москалькова вызвалась подключиться к делу Голунова в случае обращения к ней

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готова обратиться в правоохранительные органы для защиты справедливости расследования в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если к ней обратится сам Голунов или его адвокат.

"В случае, если поступит обращение от него или его адвоката, то уполномоченный будет обращаться в соответствующие органы", - сообщили "Интерфаксу" в ее пресс-службе в субботу.

Пока такого обращения не поступало, добавил собеседник агентства.

Голунов, как сообщили в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

По информации полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедроном массой около 4 граммов, а найденное дома - кокаин массой порядка 5 граммов.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

В Москве у Никулинского суда продолжаются пикеты в защиту Голунова. Как ожидается, суд должен вынести решение о мере пресечения журналисту.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Татьяна Москалькова Медуза Иван Голунов

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