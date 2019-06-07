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Почти три тысячи журналистов подписали письмо с требованием освободить Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Почти три тысячи журналистов поставили свои подписи под открытым письмом с требованием освободить журналиста Ивана Голунова, заявил "Интерфаксу" сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

"По данным на 19:00 под обращением подписались около 2850 человек и подписи продолжают поступать", - сказал он.

Среди подписавшихся - журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, заместитель главного редактора RTVi Катерина Котрикадзе, а также студенты и преподаватели журфака Московского государственного университета и Высшей школы экономики.

Авторы письма расценивают задержание Голунова как "грубую и нелепую провокацию". Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия всем журналистам".

Профсоюз был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ в ноябре 2017 года. Сейчас в нем состоит около 480 человек со всей России.

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