В "Медузе" сообщили о планах продления Голунову срока задержания

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следствие будет ходатайствовать перед судом о продлении срока задержания на 72 часа журналисту "Медузы" Ивану Голунову, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков, сообщила директор издания Галина Тимченко.

"Только что адвокат Дмитрий Динзе сообщил мне, что они сейчас поедут в суд для продления срока задержания Ивану на 72 часа", - сказала Тимченко журналистам.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что следователь запретил госпитализацию Голунова.

Ранее Чиков сообщил, что в субботу в полицию Голунову вызвали "скорую". Врачи, по его словам, выявили у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. Чиков отмечал, что две бригады медиков по очереди настаивали на госпитализации Голунова.

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