Советник президента РФ Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, виновные в подтасовках ответят по закону, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Все то, о чем вы рассказали, обязательно изучу лично я. Уверен, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ... генпрокурор Юрий Чайка обязательно обеспечат надзор и выполнят свои функции", - сказал Кобяков, отвечая в субботу на вопрос журналиста Znak.com Анастасии Мельниковой о ситуации с задержанием Голунова.

"За обман и за подтасовку фактов есть статья. Те, кто это делает, за это ответят", - сказал Кобяков, подчеркнув, что в России действует презумпция невиновности.

Голунов был задержан 6 июня. В субботу ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает своё задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.