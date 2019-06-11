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Генпрокуратуру заинтересовали понятые и закупщики по наркотическим статьям из УВД ЗАО Москвы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых и закупщиках, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, сообщил адвокат корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, представляющий "Правозащиту Открытки" Сергей Бадамшин.

Накануне Бадамшин заявил "Интерфаксу", что Генпрокуратура запросила у следствия материалы уголовного дела Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. С какой целью это было сделано - для проверки или, например, для изменения подследственности, по его словам, пока неизвестно.

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"Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавших в ОРМ в УВД по ЗАО по делам 228 и 228.1 УК (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических и психотропных веществ - ИФ)", - сообщил Бадамшин во вторник утром.

Как сообщалось, в минувшие выходные расследование уголовного дела в отношении Голунова было передано из УВД по ЗАО в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Дело Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов

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