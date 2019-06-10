Митинг "За свободу Ивана Голунова" собрались провести в Москве 23 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.

"Мы подали заявку совместно с Профсоюзом журналистов и работников СМИ на проведение 23 июня митинга на проспекте академика Сахарова "За свободу Ивана Голунова"", - сказал собеседник агентства. Предполагаемая численность участников - 20 тысяч человек.

Ранее в соцсетях появились заявления журналистов о намерении провести в День России марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания "Медуза" Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков. В марше намерены принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие.

Ранее в соцсетях появились заявления журналистов о намерении провести в День России (12 июня) марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания "Медуза" Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков. В марше намерены принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие.

Однако московские власти заявили, что не располагают данными о готовящемся в среду марше, так как в органы исполнительной власти Москвы уведомления о таком мероприятии не поступали.

Дело Ивана Голунова

Голунов, как сообщали в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре". По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он ранее получал угрозы. Его защита считает, что задержание прошло с нарушениями, полицейские применили в отношении Голунова немотивированное насилие, а наркотики ему были подброшены.