Генпрокуратура истребовала у следствия дело Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура истребовала у следствия уголовное дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

"Да, это действительно так", - сказал Бадамшин агентству вечером в понедельник.

Отвечая на вопрос агентства, в каких целях истребовано дело - для проверки или, например, для изменения подследственности, адвокат сказал: "Эти вопросы лучше задать Генпрокуратуре".

Дело Ивана Голунова

Голунов, как сообщали в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре". По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он ранее получал угрозы. Его защита считает, что задержание прошло с нарушениями, полицейские применили в отношении Голунова немотивированное насилие, а наркотики ему были подброшены.